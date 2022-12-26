В Херсонской области стало больше желающих эвакуироваться после массированных атак рф - облсовет

КИЕВ. 26 декабря. УНН. После массированных ракетных атак россии на Херсон и область, количество людей, которые согласны на временную эвакуацию, значительно увеличилось. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает корреспондент УНН.

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“Сейчас у нас такая тенденция, что люди уезжают. Люди соглашаются на добровольную временную эвакуацию. Вчера уехало 250 человек, даже чуть больше. Позавчера – 150. Это примерное количество. Люди уезжают каждый день. Но мы видим только людей, которые согласились на добровольную эвакуацию и обратились в военную администрацию. Есть также люди, уезжающие самостоятельно. Мы не видим этого, пока люди не приедут в другой регион и не зарегистрируются как ВПЛ”, – отметил Соболевский.

Детали

В то же время он отмечает, что ситуация с эвакуацией остается очень сложной. Поскольку после деоккупации правобережной части Херсонской области большое количество людей хотели вернуться, несмотря на все риски.

Соболевский добавил, что местные власти подчеркивают, что возвращаться в область из-за ситуации с безопасностью еще рано, и призывают жителей региона эвакуироваться.

Дополнение

Херсонскую область за минувшие сутки, 25 декабря, российские войска обстреляли 33 раза, обошлось без жертв среди гражданских.