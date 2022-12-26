Швеция и Финляндия вступят в НАТО в 2023 году - Столтенберг

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что Швеция и Финляндия официально присоединятся к блоку в новом году, сказал он в интервью информационному агентству dpa, пишет УНН.

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Столтенберг не смог сказать, когда именно это произойдет. Однако он сказал, что "абсолютно уверен, что процесс ратификации будет завершен своевременно".

Таким образом, Столтенберг ясно дал понять, что не ожидает, что Турция будет блокировать процесс приема намного дольше, пишет издание.

Самый восточный член оборонного альянса до сих пор отказывается ратифицировать так называемые протоколы о присоединении, чтобы расчистить путь Финляндии и Швеции для вступления в НАТО.

Турецкое руководство обосновывает свою позицию предполагаемой поддержкой двумя государствами "террористических организаций", таких как запрещенная Курдская рабочая партия (PKK).

Но есть также предположение, что экспорт вооружений, приостановленный партнерами по НАТО, может сыграть свою роль. Например, Соединенные Штаты исключили Турцию из своей программы поставки истребителей F-35 после того, как правительство Анкары купило у россии системы противоракетной обороны С-400, несмотря на серьезные опасения по поводу безопасности со стороны партнеров по НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае на фоне войны россии против Украины.

К концу июня казалось, что спор о предполагаемой поддержке Швецией и Финляндией "террористических организаций" улажен.

Однако сейчас Турция придерживается мнения, что договоренности, достигнутые в то время, еще не выполнены, особенно Швецией. Анкара требует, среди прочего, экстрадиции предполагаемых террористов.

На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции со своим шведским коллегой Тобиасом Бильстремом, что они "даже не на полпути" в реализации соглашений.

Он раскритиковал, в частности, тот факт, что Верховный суд Швеции недавно приостановил экстрадицию разыскиваемого Турцией журналиста Бюлента Кенеса.

На вопрос, не лучше ли было бы иметь возможность приостановить право голоса таких стран, как Турция, Столтенберг сказал, что нет причин размышлять о том, каким был бы подход, если бы учредительный договор организации был заключен сегодня.

Он отметил, что между союзниками также существуют разногласия по таким вопросам, как демократия и верховенство закона, добавив, что НАТО является важной площадкой, на которой союзники могут выражать обеспокоенность.