В Карпатах настоящая зима: туристов просят не ходить в горы

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Карпатах настоящая зима – завтра ожидаются сильные порывы ветра, и туристов просят не ходить в горы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

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"Вот такая зимняя атмосфера ныне на горе Поп Иван. И такие гости забегают поздороваться к нашим ребятам. Но если для куницы эта погода нестрашна, то любителям горного отдыха лучше не отправляться в путешествия. Особенно, учитывая, что завтра на Прикарпатье порывы ветра до 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в ГСЧС, обнародовав фото.

Дополнение

Дожди и мокрый снег на западе и без существенных осадков на остальной территории Украины прогнозируют синоптики на сегодняшний день. Температура воздуха днем остается плюсовой или близко к нулю.