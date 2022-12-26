рф продолжает атаки на украинские больницы, несмотря на международное право: в Белополье обстреляли медучреждение, погиб ребенок - Резников

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Министр обороны Алексей Резников в начатой им серии твитов сообщил об очередном военном преступлении российских оккупантов в Украине. В Белополье Сумской области рашисты обстреляли больницу, в результате чего погиб ребенок, указал министр, передает УНН.

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“В Белополье (Сумская область) россияне обстреляли гражданскую больницу, погиб ребенок. Хотя 4-я Женевская конвенция, 1-й дополнительный протокол и обычное право при любых обстоятельствах защищают больницы от нападения, россия продолжает атаковать украинские больницы и совершает военные преступления”, – написал министр в своем Twitter.

Дополнение

С момента освобождения территории Харьковской области правоохранители уже зарегистрировали 3 853 военных преступлений, из которых большинство это нарушение законов и обычаев войны.