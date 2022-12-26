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Сборная Украины заняла второе место на Кубке мира по таиландскому боксу

Сборная Украины заняла второе место на Кубке мира по таиландскому боксу

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Украинские спортсмены заняли второе общекомандное место на Кубке мира по таиландскому боксу Муэй Тай. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта, информирует УНН.

Детали 

Сборная Украины получила 9 медалей (3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали) по таиландскому боксу Муэй Тай на Кубке мира в городе Бангкок (Таиланд).

«Золото»: Анатолий Суханов (86 кг), Егор Скурихин (75 кг), Александр Ефименко (71 кг); «Серебро»: Олег Беспятый (63,5 кг), Михаил Сердюк (54 кг). 

«Бронза»: Богдан Студнев (60 кг), Валерий Денисов (57 кг), Андрей Латушко (67 кг), Владислав Григорьев (81 кг).

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 380 спортсменов из 45 стран. Сборная Украины была представлена на турнире 9 спортсменами.

Дополнение

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала рейтинг национальных сборных - итоговый за 2022 год. Украина занимает 26-е место. 

Сборная Украины впервые в истории завоевала Кубок мира по женской борьбе. Турнир проходил в минувшие выходные в американском Коралвилле. 

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт, Украина
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