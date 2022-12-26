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В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову

В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В понедельник, 26 декабря, в Днепре демонтировали памятники советскому писателю Максиму Горькому и советскому летчику-испытателю, герою СССР Валерию Чкалову. Об этом сообщает Суспильне информирует УНН.

Детали 

Отмечается, что в Днепре 26 декабря сняли памятники Максиму Горькому и Валерию Чкалову. Коммунальщики сняли их с постаментов с помощью спецтехники и увезли на территорию одного из коммунальных предприятий.

По сообщению из горсовета, вскоре в Днепре также демонтируют памятники Александру Булыгину, Михаилу Ломоносову, генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину (известный как танк) и Александру Матросову.

Дополнение

В Черновцах демонтировали последний памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, демонтаж
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