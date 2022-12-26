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путин и Си Цзиньпин поговорят до конца года - росСМИ

путин и Си Цзиньпин поговорят до конца года - росСМИ

КИЕВ. 26 декабря. УНН. российский президент владимир путин и его китайский коллега Си Цзиньпин поговорят до конца года, сообщают со ссылкой на слова спикера главы кремля дмитрия пескова российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Не было предоставлено подробностей относительно времени или формата этих переговоров, ссылаясь на слова спикера кремля дмитрия пескова, который заявил, что о формате говорить рано и что обе стороны обнародуют подробности своевременно.

"Действительно, такой контакт планируется, мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим", - сказал он.

Ранее 

Сообщалось, что российский диктатор путин и лидер Китая Си Цзиньпин проведут переговоры, чтобы обсудить события 2022 года в конце декабря.

Источник: УНН
Теги: Россия, Китай, Владимир Путин
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