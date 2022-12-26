Радиодиктант национального единства: объявлены имена победителей
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Общественным вещателем объявлены имена двадцати победителей Радиодиктанта национального единства – 2022, передает УНН.
Детали
Среди победителей - двое украинских школьников (7 и 10 класс), харьковчанка, временно находящаяся в Германии, а также победительницы прошлогоднего радиодиктанта. Пятеро из двадцати победителей допустили лишь одну ошибку в тексте, пятнадцать — две.
Полный список победителей Радиодиктанта национального единства-2022:
- Галина Шура
- Кристина Гоянюк
- Роман Гладик
- Владимир Тесленко
- Анна Гурская
- Леся Бойко
- Юлия Туманцева
- Татьяна Павлик
- Татьяна Остаповец
- Полина Иванова
- Мария Бессараб
- Ольга Дерман
- Екатерина Маликова
- Лилия Титаренко
- Камила Тушинская
- Полина Жученкова
- Егор Берест
- Владимир Яслик
- Дарья Верба
- Алина Кожуховская
Всего на проверку текста радиодиктанта на Украинское радио поступило более 30 тысяч электронных писем и почти 10 тысяч бумажных. Во многих письмах содержалось несколько текстов диктантов. Письма поступили со всех уголков Украины, включая временно оккупированные территории, а также более двух десятков других стран: Польши, Швейцарии, Португалии, Германии, Великобритании, Словении, Чехии, Франции, Казахстана, Грузии, Молдовы, Нидерландов, Испании, Индии, Норвегии, Италии, Ирландии, Лаоса, Австрии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Канады и США.
Пять работ из тех, что были отправлены на проверку, написаны шрифтом Брайля.
Дополнение
Радиодиктант национального единства-2022 состоялся 9 ноября в 11:00 по киевскому времени. Текст Радиодиктанта национального единства-2022 «Твой дом» написала Ирина Целик, украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕНа. Читала диктант народная артистка Герой Украины Ада Роговцева. К методической работе над Радиодиктантом уже традиционно приобщилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.