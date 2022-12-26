Снимал детскую порнографию, принуждая двух малых дочерей своих сожительниц: будут судить мужчину

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Жителя Днепропетровской области будут судить за домашнее насилие в отношении детей своих сожительниц, развращение и создание детской порнографии с их принудительным участием. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, во время международного сотрудничества столичные правоохранители получили информацию от иностранных коллег относительно размещения в интернете фотоматериалов с детской порнографией, предположительно изготовленной на территории Украины. Расследованием установлено, что к изготовлению и распространению детской порнографии причастен 28-летний житель Днепропетровской области. Жертвами преступлений стали малолетние дети двух его сожительниц, с которыми он проживал с 2017 по 2022 годы.

Мужчина, пользуясь доверительным отношением к себе, как отмечается, "принуждал двух малолетних дочерей своих сожительниц к участию в создании фото- и видеоматериалов с моделированием сексуального поведения, откровенных сексуальных поз и изображением их половых органов".

Также, по сообщению, он совершал другие развратные действия, вызвавшие физическое и моральное развращение этих детей. Девочкам на момент совершения первых преступных действий было 3 и 7 лет.

Кроме того, обвиняемый в течение длительного времени, как отмечается, совершал психологическое и физическое насилие в отношении детей одной из сожительниц, особенно двух из них - девочки 2010 года рождения и мальчика 2004 года рождения.

Он угрожал детям насилием, нецензурно выражался, унижал, наносил кулаками и ногами побои в разные части тела, забирал продукты, запрещал им смотреть мультфильмы и проводить время вместе с братьями и сестрами. В качестве наказания за неповиновение мужчина неоднократно, в том числе зимой, выгонял мальчика и девочку из дома на улицу без теплой одежды и обуви, добавили в прокуратуре.

Противоправные действия совершались в присутствии трех других малолетних детей сожительницы.

Во время обыска правоохранители изъяли у него электронные носители информации, содержащие около 100 фото- и видеофайлов с детской порнографией, созданной с принудительным участием малолетних детей.

Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина (ст. 126-1, ч. 2 ст. 156, ч. 4, ч. 6. ст. 153, ч. 1, 3, 4 ст. 301- 1 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.

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