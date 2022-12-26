рф объявила в розыск расследователя Bellingcat Христо Грозева

КИЕВ. 26 декабря. УНН. МВД рф объявило в федеральный розыск расследователя Bellingcat Христо Грозева, пишет издание "Медиазона", указав, что обнаружила это в базе розыска министерства, информирует УНН.

Детали

В карточке говорится, что Грозева разыскивают "по статье УК". Какой именно, неизвестно.

Дополнение

Христо Грозев — журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat. В частности, он вместе с командой российского оппозиционера Алексея Навального и другими журналистами расследовал отравление политика. Расследователи установили, что к отравлению причастны восемь сотрудников Института криминалистики фсб рф.