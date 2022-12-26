Из-за газовой плиты: под Киевом рабочие со строительства отравились угарным газом, есть погибший

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Киевской области произошло очередное отравление угарным газом. В результате один человек погиб, еще два оказались в больнице. Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует УНН.

Детали



Согласно данным, 24 декабря в полицию обратился житель села Белогородка и сообщил, что обнаружил на территории своего земельного участка трех рабочих с признаками отравления угарным газом.

Мужчины приехали из Винницкой области и работали на строительстве. Проживали они в строительном вагончике.

Правоохранители Бучанского управления полиции Киевской области установили, что мужчины отравились в результате использования газовой плиты. Один из них – 35-летний рабочий – погиб, двое его товарищей – 37 и 34 лет госпитализированы.

Отмечается, что полиция еще раз предостерегает граждан проверять исправность газовых плит, котлов и баллонов.

Дополнение

В Киевской области от угарного газа с начала ноября пострадали 22 человека. Четверо из них – погибли.

В Овидиополе спроизошло массовое отравление угарным газом сотрудников одной из организаций города. После поступления вызова на номер 103 на место были направлены четыре карета скорой помощи. По предварительным данным пострадавших – 9.