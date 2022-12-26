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Пытался поменять колесо: в Польше автобус раздавил водителя из Украины

Пытался поменять колесо: в Польше автобус раздавил водителя из Украины

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Польше во время замены колеса погиб 55-летний украинский водитель автобуса – его задавило транспортное средство, передает УНН со ссылкой на Wydarzenia w INTERIA.

Детали

Как пишет издание, спасти жизнь водителя, которого в воскресенье вечером во время замены колеса раздавил автобус, не удалось, сообщил дежурный воеводского управления государственной пожарной охраны в Люблине.

"Врачи скорой помощи констатировали смерть 55-летнего водителя из Украины. На месте происшествия продолжаются полицейские осмотры и следственные действия", - сообщил пожарный.

По данным СМИ в автобусе было 34 человека. Их транспортируют во временное место, чтобы они могли находиться в отапливаемых помещениях. После ремонта автобуса второй водитель сможет продолжить поездку.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, автобусы, водитель
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