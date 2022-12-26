Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,83 -0,0622 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9300

Зеленский поговорил с премьером Индии: ожидает участия страны в реализации украинской формулы мира

Зеленский поговорил с премьером Индии: ожидает участия страны в реализации украинской формулы мира

Владимир Зеленский

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как сообщили в ОП, речь шла о председательстве в G20 и участии в реализации украинской формулы мира, передает УНН

Цитата

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Пожелал результативного председательства в G20. Именно на этой площадке я объявил о формуле мира, и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации", - написал Зеленский.

Кроме того, Президент Украины поблагодарил за гуманитарную помощь и поддержку в ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский предлагает созвать Глобальный саммит Формулы мира

Добавим

Зеленский предложил странам-партнерам выбрать пункты для реализации "формулы мира".

Так, Зеленский выступил на Генассамблее ООН и представил "формулу мира", которая предусматривает мир не только для Украины, но и для всех стран цивилизованного мира, подвергшихся вооруженной агрессии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Индия, мир, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.