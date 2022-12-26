Зеленский поговорил с премьером Индии: ожидает участия страны в реализации украинской формулы мира

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как сообщили в ОП, речь шла о председательстве в G20 и участии в реализации украинской формулы мира, передает УНН.

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"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Пожелал результативного председательства в G20. Именно на этой площадке я объявил о формуле мира, и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации", - написал Зеленский.

Кроме того, Президент Украины поблагодарил за гуманитарную помощь и поддержку в ООН.

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Зеленский предложил странам-партнерам выбрать пункты для реализации "формулы мира".

Так, Зеленский выступил на Генассамблее ООН и представил "формулу мира", которая предусматривает мир не только для Украины, но и для всех стран цивилизованного мира, подвергшихся вооруженной агрессии.