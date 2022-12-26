Мельник просит предоставить Украине западные истребители и военные корабли

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью агентству dpa, попросил предоставить Киеву западные истребители и военные корабли в дополнение к танкам после обещания США предоставить системы ПВО Patriot, информирует УНН.

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Украина очень благодарна США за новые смелые шаги, сказал Мельник.

«Но понятно: есть еще много табу, которые нужно нарушить. Нам срочно нужны западные танки, истребители, боевые корабли, системы залпового огня, боеприпасы».

По словам бывшего посла в Германии, это было его единственное рождественское желание. В противном случае война затянется и принесет Украине еще больше страданий, смертей и разрух, добавил Мельник.

Мельник сказал, что путин готовил своих военных и граждан к очень долгой войне, мобилизуя все имеющиеся ресурсы.

«Украинцы готовы бороться за освобождение своей Родины, в том числе и Крыма, пока мы дышим. Это точно, что бы ни делали наши партнеры», - добавил он.

Мельник отверг переговоры с россией, назвав разговоры кремля о явной готовности к переговорам "чистым блефом".

Он категорически исключил возможность отказа Украины от каких-либо частей своей территории. "Это неприемлемо для Киева. Этого никогда не произойдет", - сказал Мельник.

Добавим

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подытожил визит президента Зеленского в США в контексте получения нужного оружия, и отметил, что, "все нужное оружие будет, это только вопрос времени".