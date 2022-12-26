Папа Римский повторил призыв к прекращению войны в Украине в рождественском послании

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Папа Римский Франциск выразил свое пожелание мира во всем мире во время ежегодного рождественского послания и благословения, произнесенного в Ватикане в воскресенье, повторив свой призыв к прекращению войны в Украине, пишет УНН со ссылкой на CNN.

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«Пусть в наших глаза будут лица наших украинских братьев и сестер, которые живут в это Рождество в темноте и в холоде вдали от своих домов из-за разрухи, вызванной десятимесячной войной», - сказал понтифик.

«Пусть Господь вдохновит нас на конкретные жесты солидарности, чтобы помочь всем, кто страдает, и пусть он просветит умы тех, кто в силах заставить замолчать гром оружия и немедленно положить конец этой бессмысленной войне», - добавил он.

Детали

Папа Франциск также пожелал «прекращения кровопролития» в Иране и мирного сосуществования между различными общинами на Ближнем Востоке.

Папа также осудил использование продовольства в качестве оружия.

«Мы знаем, что каждая война вызывает голод, а еда используется как оружие, препятствующее ее раздаче людям, которые уже страдают», - сказал Папа Франциск, призвав «тех, кто несет политическую ответственность, которую они берут на себя, сделать еду исключительно инструментом мира».

Во второй день рождественских празднований Папа Франциск возобновил свои пожелания миру, указывает Vatican News. После призывов в рождественском послании Urbi et Orbi пожелания мира звучали на площади Святого Петра из уст Папы Франциска также и 26 декабря 2022 года.

«Восстанавливаю мои пожелания мира: мира в семьях, мира в приходских и монашеских общинах, мира в движениях и ассоциациях, мира для народов, которые истощает война, мира для дорогой и многострадальной Украины. Здесь много флагов Украины! Просим мира для этого мученического народа!» – призвал Папа.

Дополнение

Папа Франциск в рождественской проповеди заявил, очевидно, имея в виду войну в Украине и другие конфликты, что "уровень жадности и тяги власти был таким, что некоторые хотели поглотить даже своих соседей".