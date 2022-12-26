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Фиктивно реализовывали зерно: БЭБ разоблачило служащих, нанесших государству ущерб на 9 млн грн

Фиктивно реализовывали зерно: БЭБ разоблачило служащих, нанесших государству ущерб на 9 млн грн

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц общества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. "Делки" фиктивно реализовывали зерно, а после разоблачения вернули в бюджет более 9 млн грн, передает УНН.

Детали

Упомянутые лица, в течение определенного периода, осуществляли финансово-хозяйственные операции по реализации зерновой продукции (пшеницы, ячменя, кукурузы) в адрес другого субъекта хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности». При этом поставщик не производил регистрацию налоговых накладных на реализацию зерновых и не отражал сведения о прибыли предприятия.

В результате таких действий, должностные лица общества умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 9 млн грн. В рамках досудебного расследования детективы также получили заключение экономического исследования, подтверждающего факт уклонения обществом уплаты налога.

По результатам выявленного нарушения и установленной суммы причиненного государству ущерба, должностные лица общества согласились с установленным нарушением и осуществили погашение причиненного государству ущерба, а именно выполнили оплату в размере более 9 млн грн.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Источник: УНН
Теги: Украина, расследование, БЭБ
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