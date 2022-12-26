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Украина получила 223 тыс. доз вакцин против гриппа: кого будут прививать в первую очередь

Украина получила 223 тыс. доз вакцин против гриппа: кого будут прививать в первую очередь

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В этом году Украина в качестве гуманитарной помощи получила 223 тысячи доз вакцин против гриппа. В Министерстве здравоохранения сообщили, кого будут прививать в первую очередь, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Украина получила 60 тысяч доз в рамках инициативы PiVi и 163 тысяч доз вакцин в рамках гуманитарной помощи от компании Sanofi. Дополнительные 30 тысяч доз, полученных через механизм PiVi, будут доставлены в период с 22 по 29 декабря. 

Как отмечается, предварительно, согласно информации Гослекслужбы, на коммерческий рынок должно зайти 150 тысяч доз вакцины. Пока уже 50 тысяч есть в аптеках, указали в Минздраве.

"Главная проблема, почему производители поставляют не так много вакцины в аптеки - недостаточный спрос. Ведь практика вакцинации против гриппа в Украине не столь распространена", - добавили в ведомстве.

Вакцины распределятся по всей Украине, в том числе в те области, часть которых временно оккупирована (кроме Луганской). Поскольку прививки от гриппа не входят в Национальный календарь, то соответственно не являются обязательными и бесплатными. Однако Минздрав работает над тем, чтобы защитить группы риска – беременных, медиков и сектор безопасности, то есть военных.

Прививку можно делать на протяжении всего сезона гриппа, который обычно длится с октября по май следующего года. Иммунитет формируется через 7-14 дней.

В первую очередь прививка рекомендована людям, входящим в следующие группы риска:

  • медработники,
  • учителя,
  • дети в возрасте до 5 лет,
  • беременные,
  • пожилые люди в возрасте от 60 лет,
  • пациенты с хроническими заболеваниями,
  • все, кто работает в местах скопления людей.

Напомним

ЮНИСЕФ предоставил Украине вакцины против туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и ХИБ-инфекции.

Источник: УНН
Теги: Украина, вакцина, грипп
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