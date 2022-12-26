Грузинский премьер считает, что Грузия достаточно делает для Украины

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что Грузия достаточно делает для Украины, пишет УНН со ссылкой на "Новости-Грузия".

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«Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности Украины и ее суверенитета… делали и делаем все возможное, чтобы помочь нашим украинским друзьям и людям. Поддерживаем с начала войны практически на каждой платформе», - сказал Гарибашвили.

Детали

Он отметил, что сегодняшние события в Украине — испытание для всех. Действия россии премьер Грузии охарактеризовал как «неоправданную военную агрессию, перевернувшую миропорядок»,

«Наше желание — чтобы война закончилась как можно скорее, так как она представляет угрозу не только для самой Украины, но и для архитектуры безопасности всей Европы и конкретно нашего региона», — сказал Гарибашвили.

Дополнение

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину власти Грузии заявляли, что страна не сможет ввести такие санкции против россии, которые могли бы нанести больший ущерб Москве, чем Тбилиси. Спикер парламента Папуашвили отметил, что то, что Грузия не предоставляет своей территории россии для того, чтобы та могла действовать в обход международных санкций, уже является определенным ограничением со стороны грузинского правительства. Папуашвили добавил, что считает неприемлемой критику украинского руководства в адрес Грузии из-за отказа вводить санкции против россии.