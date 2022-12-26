Экстренные службы Китая перегружены волной COVID-19. Крематории горят сверхурочно

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В то время, как Китай борется со своей первой в истории национальной волной COVID-19, отделения неотложной помощи в небольших городах юго-западнее Пекина перегружены, пытаясь справиться с массовым притоком критических случаев. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам пекинского врача Говарда Бернштейна, за три десятилетия неотложной медицины он никогда не видел ничего подобного. Пациенты прибывают в больницу все больше. По его словам, почти все они пожилые люди, и многие из них очень плохо чувствуют себя с симптомами COVID и пневмонии.

"Больница просто переполнена сверху вниз", - сказал Бернштейн агентству Reuters в конце "стрессовой" смены в частной пекинской объединенной семейной больнице на востоке столицы.

"ВИТ переполнен, как и отделение неотложной помощи, лихорадочная клиника и другие отделения", - добавил он.

"Многие из них попали в больницу. Через день-два им не становится лучше, поэтому потока нет, поэтому люди продолжают поступать в приемный покой, но не могут подняться в больничные палаты. Они застряли в реанимации".

Печи в крематориях "горят сверхурочно"

По словам одного из сотрудников, в крематории Чжочжоу в провинции Хэбэй, граничащей с Пекином на севере, печи горят сверхурочно. Рабочие пытаются справиться со всплеском смертности. Работник похоронного бюро подсчитал, что сжигается от 20 до 30 тел в день, а до ослабления мер борьбы с COVID-19 – от трех до четырех.

В крематорий в Гаобейтяне, примерно в 20 км южнее Чжочжоу, тело одной 82-летней женщины было доставлено из Пекина, что за два часа езды оттуда, потому что похоронные бюро в столице Китая переполнены, по словам внука женщины.

"Они сказали, что нам придется подождать 10 дней", – сказал он.

48-летняя Соня Жутар-Бурро, главный врач частной больницы в Пекине, сказала, что количество пациентов в пять-шесть раз превышает нормальный уровень, а средний возраст пациентов увеличился примерно на 40 лет до более чем 70 лет в течение недели.

"Это всегда один и тот же профиль, – сказала она. – То есть большинство пациентов не были вакцинированы".

По ее словам, пациенты и их родственники посещают ее частную клинику, потому что местные больницы "перегружены", а также потому, что они хотят купить Paxlovid, лекарства от COVID, произведенные Pfizer, запасы которого заканчиваются.

"Они хотят, чтобы лекарство заменяло вакцину, но лекарство не заменяет вакцину", - сказала Жутар-Бурро.

Жутар-Бурро, которая, как и Бернштейн, работает в Китае около десяти лет, опасается, что худшее из этой волны в Пекине еще не наступило.

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