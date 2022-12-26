Новости: Политика
26 декабря 2022, 16:47 • Тоня Туманова • 9390
путин создал для медведева новую должность: что известно
КИЕВ. 26 декабря. УНН. российский диктатор владимир путин назначил дмитрия медведева на новую должность – первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Как сообщают СМИ, должность первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии была создана сегодня и именно под дмитрия медведева.
Согласно указу президента рф первый заместитель председателя комиссии может проводить ее заседание вместо председателя, а также создавать рабочие группы.
В состав комиссии вошел также председатель мнс рф александр куренков.
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Источник: УНН
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