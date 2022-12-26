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путин создал для медведева новую должность: что известно

путин создал для медведева новую должность: что известно

КИЕВ. 26 декабря. УНН. российский диктатор владимир путин назначил дмитрия медведева на новую должность – первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщают СМИ, должность первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии была создана сегодня и именно под дмитрия медведева.

Согласно указу президента рф первый заместитель председателя комиссии может проводить ее заседание вместо председателя, а также создавать рабочие группы.

В состав комиссии вошел также председатель мнс рф александр куренков.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин
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