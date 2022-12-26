Санкции вынуждают российский "Сбербанк" закрыть офис в ОАЭ

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Крупнейший российский кредитор Сбербанк будет вынужден закрыть свой офис в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в начале следующего года, заявил в понедельник первый заместитель председателя правления александр ведяхин, обвинив в этом санкционное давление, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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«К сожалению, в условиях санкционных ограничений мы сталкиваемся с серьезными ограничениями в работе нашего ближневосточного офиса SberInvest в Абу-Даби и мы, к сожалению, вынуждены закрыть его в первом квартале 2023 года», — сказал ведяхин журналистам.

Детали

Он сказал, что Сбербанк продолжит обслуживать клиентов на рынке ОАЭ и что ведутся активные переговоры с китайскими регуляторами об открытии там офиса.

«Надеюсь, что к концу 2023 года мы сможем открыть филиал в Китае, обычно это занимает от полутора до двух лет», — сказал ведяхин.

Европейское отделение Сбербанка, базирующееся в Вене, было закрыто по распоряжению Европейского центрального банка в марте после того, как ЕЦБ предупредил, что банк столкнулся с банкротством из-за оттока депозитов.

Ранее в этом году банк россии обязал финансовые организации ограничить раскрытие информации. Сбербанк возобновил некоторую отчетность в этом квартале, сообщив о падении чистой прибыли на 84,8% в годовом исчислении с января по ноябрь. Ведяхин отказался давать прогнозы на весь год, но сказал, что Сбербанк уверен в прибыльности в декабре.

База корпоративных клиентов банка выросла на 3% до 3 млн в годовом исчислении в 2022 году, а его корпоративный кредитный портфель вырос на 13,5% до более чем 18 трлн рублей (263,35 млрд долларов США) без учета валютной переоценки, говорится в сообщении Сбербанка.

Ведяхин сказал, что ожидает, что корпоративный кредитный портфель россии в целом вырастет на 12-14% в 2023 году при условии, что инфляция будет соответствовать прогнозу ЦБ рф в 5-7%, а ключевая ставка будет находиться на текущем уровне.

Дополнение

Западные санкции нацелены на финансовую систему рф после того, как 24 февраля москва широкомасштабно вторглась в Украину. Сбербанк - один из нескольких крупных российских банков, которым был заблокирован доступ к международной платежной системе SWIFT, и некоторые руководители высшего звена лично пострадали от санкций.