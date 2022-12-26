В сети распространяются фейк об отмене аварийных отключений света - Укрэнерго

КИЕВ. 26 декабря. УНН. НЭК "Укрэнерго" предупредила о распространении в соцсетях фейка о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу компании, пишет УНН.

Цитата

"В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу нашей компании. Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", - подчеркнули в Укрэнерго.

Детали

В компании отметили, что аварийные отключения – это "вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме". "Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему", - подчеркнули в компании.

Там указали на официальные страницы НЭК в соцсетях и отметили, что "любое другое, созданное под нашим логотипом в этих соцсетях, является фейком и российской ИПСО". "Увидите новый подлог - пожалуйста, сообщайте нам", - добавили в компании.

Дополнение

В Украине сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, на фоне рисков новых атак врага есть готовность к любым сценариям.