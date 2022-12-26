В реке обнаружен седьмой труп после аварии автобуса в Испании

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В понедельник спасатели обнаружили тело женщины на северо-западе испанского региона Галисия, в результате чего число погибших в результате падения автобуса в реку в канун Рождества увеличилось до семи. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Авария произошла в субботу, когда автобус пересек мост через реку Лерес возле села Педре примерно в 50 км к югу от Сантьяго-де-Компостела. Региональная газета La Voz de Galicia сообщила, что автобус свалился с высоты почти 30 метров в реку.

Спасатели обнаружили двух выживших - водителя и женщину-пассажира - и обнаружили шесть тел во время поисков, продолжавшихся до Рождества, а вечером были завершены спасательные работы.

Детали

В понедельник утром полиция возобновила поиски после того, как выжившая пассажирка заявила, что ее подруга, с которой она путешествовала, отсутствует в списке жертв, сообщил представитель гражданской полиции Guardia.

"Сегодня мы возобновили поиски, и вертолет обнаружил ее тело в реке", - сказал он AFP, отметив, что предпринимаются усилия по извлечению ее тела.

"Теоретически, пропавших без вести больше не должно быть".

Следователи выясняют причины аварии.

"Той ночью погодные условия были очень плохими", - сказал лидер Галисии Альфонсо Руеда после посещения места аварии.

Газета Voz de Galicia сообщила, что среди находившихся в салоне были люди, посетившие своих близких в тюрьме.

Guardia заявила, что выживший водитель автобуса сдал отрицательный результат на алкоголь и наркотики. Как сообщают местные СМИ, в понедельник его выписали из больницы.