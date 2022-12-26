Уклонистам предлагали выехать в ЕС под видом волонтеров: к схеме причастна организация, возглавляемая черниговским депутатом

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Служба безопасности ликвидировала еще один канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В результате следственно-оперативных действий на Черниговщине разоблачены три организатора нелегального трафика. Ими оказались местные коммерсанты, предлагавшие потенциальным призывникам уехать в Евросоюз под видом волонтеров, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, стоимость «услуги» составляла от 5 тыс. долл. Сумма зависела от срочности выезда и возможностей клиентов.

Чтобы реализовать схему, дельцы оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, возглавляемой депутатом Черниговского городского совета.

Затем информацию о фиктивных «волонтерах» подавали в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему «Шлях».

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег за границу до 10 уклонистов.

Добавим

Во время обысков по местам проживаний и работе фигурантов правоохранители обнаружили:

▪️ десятки тыс. долл., полученных преступным путем;

▪️ компьютерную технику с поличным;

▪️ печати общественной организации, используемой для подделки документов.

Кроме этого у злоумышленников изъяты два автомата Калашникова и патроны разного калибра.

Сейчас следователи СБУ сообщили им о подозрении по:

▪️ ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

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