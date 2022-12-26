Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,83 -0,0622 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
42645

Президент Чехии прогнозирует уход россии из Украины

Президент Чехии прогнозирует уход россии из Украины

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент Чехии Милош Земан призвал к дальнейшей поддержке Украины, в частности, военной, утверждая, что россии, в конце концов, придется покинуть Украину. Об этом УНН пишет ссылаясь на агентство dpa.

Цитата

"Я убежден, что давление свободных стран рано или поздно заставит россию покинуть территорию Украины", - заявил Земан в своем традиционном рождественском телеобращении.

Детали

Он сказал, что всегда выступал за правильные экономические отношения между его страной и россией, особенно из-за ее важных поставок энергоресурсов.

Однако теперь безопасность мира, а значит и Чешской Республики оказалась под угрозой, отметил он. В таких ситуациях экономические интересы должны были уступить место интересам безопасности.

Добавим

До нападения россии на Украину Земан считался противником жестких санкций ЕС против россии. Поэтому его часто критиковали как пророссийскую политику.

Рождественское обращение в этом году было последним для Земана в должности главы государства. После двух сроков пребывания в должности он больше не может баллотироваться на третий срок 13 и 14 января.

Источник: УНН
Теги: Чехия, Земан, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.