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В Индии умер один из самых богатых депутатов россии

В Индии умер один из самых богатых депутатов россии

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Индии в возрасте 65 лет умер председатель комитета по аграрной политике законодательного собрания владимирской области павло антонов, информирует УНН.

Детали

О смерти антонова сообщается на сайте регионального парламента. По данным индийского телеканала NDTV, за два дня до смерти антонова в районе Раягада штата Одиша скончался его попутчик владимир биденов. Его нашли мертвым в номере гостиницы, где они остановились.

антонов и биденов являлись частью группы русских туристов из четырех человек, заселившихся в гостиницу 21 декабря. В полиции предполагают, что антонов покончил с собой из-за смерти друга, но будут рассматривать и другие версии.

Добавим

антонов в 2000-х основал группу компаний "Владимирский стандарт", производившую мясную и колбасную продукцию. Журнал Forbes называл его самым богатым депутатом и госслужащим в 2019 году.

Источник: УНН
Теги: Индия, депутаты
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