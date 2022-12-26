Из-за массированных атак рф один из районов Херсона остался без света, воды и тепла - горсовет

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Из-за постоянных массированных атак рф в Корабельном районе города Херсон многие дома остались без света, тепла, воды, некоторые – без газа. Особенно опасная ситуация сложилась для маломобильных групп населения, сообщает УНН со ссылкой на страницу Херсонского городского совета в Telegram.

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"В результате постоянных мощных обстрелов войсками рф чрезвычайно угрожающая ситуация сложилась в Корабельном районе города Херсон. Во многих домах отсутствует электро- и теплоснабжение, вода, в некоторых — газ. Особенно опасна ситуация с жизнеобеспечением наиболее уязвимой категории жителей — маломобильной группы населения", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме этого, под смертельной угрозой оказались волонтеры, которые доставляли в район Нефтегаванные буржуйки и продукты питания. Как сообщает горсовет, в субботу, 24 декабря, во время вражеских обстрелов была тяжело ранена соцработница райсовета Галина Шейнрок. На следующий день женщина скончалась от ран в реанимации местной больницы.

Корабельный райсовет и Херсонская городская военная администрация обращаются к местным жителям с призывом эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что после массированных ракетных атак россии на Херсон и область, количество людей, которые соглашаются на временную эвакуацию, значительно увеличилось.