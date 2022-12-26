Смертельная метель, самая сильная за 45 лет, парализовала штат Нью-Йорк

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Район Буффало, штат Нью-Йорк, больше всего пострадал от снежной бури, которая намела столько снега, которого не видели 45 лет. По меньшей мере, 13 человек погибли. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Детали

Смертельная метель образовалась поздно вечером в пятницу и обрушилась к западу Нью-Йорка в рождественские выходные, завершившись арктическим морозом и фронтом зимнего шторма, двинувшегося на юг к мексиканской границе. Он распространился на большинство Соединенных Штатов в течение нескольких дней.

По данным NBC News, по меньшей мере 30 человек погибли в результате инцидентов, связанных с погодой в США, с конца прошлой недели, тогда как CNN оценил общее число погибших в 26 человек.

Район Большого Буффало на берегу озера Эри неподалеку от канадской границы пострадал больше всего.

Сильный холод в сочетании с ветром и сильным снегом стали результатом влаги от дующего над теплыми водами озера холодного воздуха, вызвали шторм, который губернатор Кэти Хоукул назвала самым сильным зимним штормом, обрушившимся на Буффало, второй по величине город штата Нью-Йорк, со времен снежной бури 1977 года.

Официальные лица заявили, что число погибших в результате урагана в Буффало и других местах округа Эри в воскресенье возросло до 13 человек, и ожидается, что оно возрастет, поскольку в снежном заносе были обнаружены новые тела.

Несмотря на запрет на дорожное движение с пятницы, в выходные сотни автомобилистов округа Эри застряли в своих автомобилях, а войска Национальной гвардии были мобилизованы для помощи в спасательных операциях.

Ожидается, что в понедельник утром власти примут решение о продлении запрета.

Глава исполнительной власти округа Марк Полон-Карц заявил журналистам, что слой снега до 2 метров на дорогах очень толстый и тяжелый, чтобы его можно было расчистить традиционным снегоуборочным оборудованием.

По данным сервиса Polon Cars, хотя электричество было восстановлено для большинства потребителей коммунальных услуг в округе Эри, около 15 тысяч домов остались без электричества на вечер воскресенья. Электрическая подстанция была отключена и закрыта пяти метровым сугробом, а коммунальные службы обнаружили, что весь объект замерз внутри.

В то время как официальное предупреждение о вьюгах в районе Большого Буффало было снято в воскресенье, официальные лица предупредили, что в некоторых районах сохраняется возможность вьюги, и во вторник прогнозируется больше снега.