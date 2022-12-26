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Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
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Новости: Криминал и ЧП
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В фсб рф заявили, что на границе с Брянской областью якобы убиты четыре "украинских диверсанта"

В фсб рф заявили, что на границе с Брянской областью якобы убиты четыре "украинских диверсанта"

КИЕВ. 26 декабря. УНН. фсб рф заявила, что на границе Украины с Брянской областью россии были якобы убиты "члены украинской диверсионно-разведывательной группы", передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Российская спецслужба назвала имена четырех граждан Украины, которые, по ее утверждению, были убиты. Это люди от 19 до 38 лет.

В фсб утверждают, что убитые погибли в бою при попытке прорваться в рф для "совершения диверсионно-террористических актов".

Независимого подтверждения данных фсб нет, Украина их пока не комментирует.

Напомним

26 декабря утром на русском аэродроме в Энгельсе раздался взрыв. В мо рф сообщали о трех погибших и что самолеты якобы не повреждены.

Также соцсети сообщали о "хлопке" в Курской и Белгородской области.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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