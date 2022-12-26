В Токмаке Запорожской области захватчики ужесточили полицейские меры. Разыскивают патриотически настроенных граждан

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В населенном пункте Токмак Запорожской области российские захватчики ужесточили административно-полицейские меры. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба, пишет УНН.

Цитата

"Военнослужащие вместе с местными коллаборантами выискивают патриотически настроенных украинских граждан, проводят проверки личных ноутбуков, телефонов и обыскивают жилье", - сообщили в Генштабе.

Детали

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов более 15 населенных пунктов. Среди них – Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Дорожнянка, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Малые Щербаки в Запорожской области.

На Херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Новоалександровки, Гавриловки, Республиканца, Новокаиров, Томариного, Тягинки, Микольского, Приднепровского, Инженерного, Антоновки и Херсона.

Оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Лиманском направлениях, на Купянском, Авдеевском и Запорожском - пытаются улучшить тактическое положение. На Новопавловском и Херсонском направлениях противник обороняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В россии заметили эшелон с новыми танками Т-72Б3 и Т-90М