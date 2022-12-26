NYT: Nord Stream AG начал оценивать стоимость ремонта взорванного газопровода "Северный поток"

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В последние недели Nord Stream AG, большей долей которой владеет компания, контролируемая кремлем, начала оценивать стоимость ремонта взорванного газопровода "Северный поток". Ожидается, что ремонтные работы будут стоить около 500 миллионов долларов, сообщили источники The New York Times, передает УНН.

Детали

По словам собеседника, оценка ремонта трубы и возобновление подачи газа начинается примерно с 500 миллионов долларов. Консультанты из россии также изучают, как долго поврежденные трубы могут выдерживать влияние соленой воды. Впрочем, поднимается вопрос, почему, если россия атакует собственные трубопроводы, она начинает их дорогостоящий ремонт.

Как пишет NYT, в 2007 году Шведское агентство оборонных исследований предупреждало о рисках, в частности об уязвимости газопровода "даже к самой простой форме диверсии". В частности, исследователи предположили, что "для установки взрывного устройства достаточно одного водолаза". Сегодня шведские власти, ведущие уголовное расследование, пришли к выводу, что ответственность за сентябрьский взрыв, скорее всего, несет государство. Официальные лица и эксперты предполагают, что взрывчатку, вероятно, сбросили с кораблей или заложили на морское дно с помощью подлодок или водолазов.

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Издание отмечает, что Балтийское море является "гигантским кладбищем" неразорвавшихся боеприпасов и химического оружия после мировых войн. Экспедиции по устранению этих препятствий являются обычным явлением, а в нескольких странах вдоль Балтики, включая Россию, есть водолазные группы, специализирующиеся на операциях на морском дне. Кроме этого, сообщили бывшие военные, страна-агрессор имеет порт вдоль Балтийского моря и небольшие тихие подлодки, которые могут двигаться незамеченными.

Многие европейские правительства и эксперты видят Москву как самого вероятного диверсанта, однако взрыв "совершенно не приносит пользы" Москве, пишет NYT. Журналисты отмечают, что кремль обязан и дальше платить Украине транзитный сбор и не может обещать Германии дешевый газ, чтобы "оторвать ее от европейских союзников". С другой стороны, этот саботаж гарантирует, что цены на голубое топливо будут "неудобно высокими" для европейцев к весне, что может создать стимул для стран ЕС подтолкнуть Украину к переговорам.

Цитата

"Тот факт, что одна из труб "Северного потока-2" остается неприкосновенной, также означает, что в условиях энергетического кризиса Германия может изменить курс и позволить этой трубе начать перекачку газа. Саботирование "Северного потока" также создает неопределенность относительно того, какая другая инфраструктура может быть атакована. Кроме повреждения трубопровода, взрыв был опасно близок к повреждению кабеля, транспортирующего электроэнергию из Швеции в Польшу", - отмечает издание.

Напомним

Пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о продолжении ремонта подводных газопроводов "Северный поток", поврежденных в результате взрывов в сентябре, пока не принято