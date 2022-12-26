В Беловодске Старобельского района проходят лечение до 300 раненых представителей ЧВК "вагнер"

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск и наемников частных военных компаний. Об этом говорится в сообщении Генштаба, пишет УНН.

Детали

В населенном пункте Беловодск Старобельского района Луганской области проходят лечение до 300 раненых представителей ЧВК “вагнер”. Кроме того, в Первомайске, на территории так называемого “военного госпиталя”, развернутого на базе многопрофильного лицея, также лечатся до 300 оккупантов, получивших ранения в районе города Бахмут.

24 декабря Силы обороны нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника возле Половинкиного Старобельского района Луганской области. Потери оккупантов составили до 150 военнослужащих мертвыми и ранеными.

25 декабря, на временно занятой территории Херсонской области, захватчики потеряли до 50 военнослужащих ликвидированными и до 100 ранеными. Также уничтожены около 5 единиц военной техники разного типа.

Добавим

Согласно заниженной оценке США, в настоящее время силы российской группировки в Украине насчитывают 50 тысяч наемников, из которых 10 тысяч - "контрактники", остальные 40 тысяч осуждены.