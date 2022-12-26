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Оккупанты наносят удары по Харькову - ОВА

Оккупанты наносят удары по Харькову - ОВА

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову и призвал жителей области находиться в укрытиях, передает УНН.

Цитата

"Вниманию жителей Харьковщины: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", - написал Синегубов в Telegram.

Как сообщают в соцсетях, по предварительным данным, обстрелы вели из Белгородской области. Пока эта информация не подтверждена.

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Источник: УНН
Теги: Украина, обстрелы, Харьков и Харьковская область
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