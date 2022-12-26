POWER BANKING: IBOX BANK открыл 8 отделений, которые будут работать во время блекаута

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Первый транзакционный банк IBOX BANK присоединился к инициативе НБУ POWER BANKING и открыл 8 отделений, которые будут работать даже в условиях отключения электроэнергии. Об этом сообщила заместитель Председателя Правления Банка Анна Артеменко, передает УНН.

Цитата

«Несокрушимый банковский сектор демонстрирует единство всех игроков рынка, объединившись для создания общей банковской сети – POWER BANKING. IBOX BANK присоединился к общему решению Национального банка и всем системно важным банкам Украины. Сегодня мы открыли 8 отделений, которые будут непрерывно функционировать и предоставлять банковские услуги, несмотря ни на что. Вскоре таких отделений станет 27», - рассказала Анна Артеменко.

Контекст

По инициативе Национального банка все системно важные банки объединились для создания общей банковской сети – POWER BANKING. Это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута. Отделения общей сети снабжены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал.

Напомним

В этом году IBOX BANK открыл 34 новых отделения.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.

Также в этом году банк вошел в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 строчку среди всех банковских учреждений Украины.