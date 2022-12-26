США обеспокоены "провокационными военными действиями" Китая вблизи Тайваня

КИЕВ. 26 декабря. УНН. США обеспокоены военной активностью Китая вблизи Тайваня, которую они назвали «провокационной» и «дестабилизирующей», заявил в понедельник Белый дом, информирует УНН.

Цитата

«Мы будем продолжать помогать Тайваню в поддержке достаточного потенциала самообороны в соответствии с нашими давними обязательствами и в соответствии с нашей политикой одного Китая», - говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома.

Добавим

Правительство острова заявило в понедельник, что 71 самолет ВВС Китая, включая истребители и беспилотники, вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня за последние 24 часа, что стало крупнейшим зарегистрированным вторжением на сегодняшний день.