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США обеспокоены "провокационными военными действиями" Китая вблизи Тайваня

США обеспокоены "провокационными военными действиями" Китая вблизи Тайваня

КИЕВ. 26 декабря. УНН. США обеспокоены военной активностью Китая вблизи Тайваня, которую они назвали «провокационной» и «дестабилизирующей», заявил в понедельник Белый дом, информирует УНН.

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«Мы будем продолжать помогать Тайваню в поддержке достаточного потенциала самообороны в соответствии с нашими давними обязательствами и в соответствии с нашей политикой одного Китая», - говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома.

Добавим

Правительство острова заявило в понедельник, что 71 самолет ВВС Китая, включая истребители и беспилотники, вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня за последние 24 часа, что стало крупнейшим зарегистрированным вторжением на сегодняшний день.

Источник: УНН
Теги: Китай, Тайвань
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