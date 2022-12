Комментаторы уже спорят, как меня убить: Грозев отреагировал на объявление его в розыск рф

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что не знает, на каком основании его объявили в розыск в россии. Он также опубликовал скриншоты комментариев под новостью о его розыске, где люди "спорят, как лучше убить" журналиста. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Twitter Грозева.

Детали

Грозев отметил, что не может комментировать эту новость, пока не ознакомлен с основанием, согласно которому кремль объявил расследователя в розыск. Он добавил, что это "неважно", поскольку россияне "годами ясно давали понять, что они боятся нашей работы и не остановятся ни перед чем, чтобы ее стереть".

Впоследствии Грозев опубликовал скриншоты комментариев под сообщением с новостью о его розыске.

Цитата

"Комментаторы под материалом о том, что я в розыске, спорят, как меня лучше всего убить: или кувалдой ("как сейчас модно"), или ядовитым зонтиком, или просто застрелить меня, "того болгарского цыгана", который "наверное румын". Ох, фашистская мразота, процветающая в россии", - написал он.

