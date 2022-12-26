В Минобороны хотят обеспечить формой беременных военнослужащих. А еще планируют заменить женские ботинки и бронежилеты
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Министерство обороны Украины намерено начать работу по обеспечению формой беременных военнослужащих. Об этом сообщил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников, передает УНН.
Детали
По его словам, в январе министерство планирует начать работу по внедрению для военнослужащих отдельного типа ботинок с высокими берцами.
То же касается и бронежилетов с учетом антропологических свойств. Экспериментальный образец такого бронежилета уже разработан отечественными производителями: со средствами для перераспределения погрузки и т.д. После завершения цикла испытаний согласно определенным процедурам он уйдет в войска.
Также министерство намерено начать работу по обеспечению формой беременных военнослужащих.
Добавим
Резников уточнил, что в настоящее время в ВСУ служат 41 тысяча женщин, еще около 19 тысяч - гражданские работницы, работающие для нужд армии. Непосредственно в боевых действиях участвует около 5 тысяч женщин.
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