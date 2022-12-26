Ходорковский: держать Саакашвили в заключении просто стыдно

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Российский оппозиционный политик, бизнесмен Михаил Ходорковский выступил в поддержку заключенного экспрезидента Грузии Михаила Саакашвили, передает УНН.

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«Не фанат Саакашвили, но сейчас он политзаключенный и я на его стороне. С детства помню свое восприятие жителей Грузии как очень хороших людей, совсем не похожих на Сталина и Берию. Держать Михаила в заключении просто стыдно», – написал Ходорковский в Twitter.

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Напомним

Саакашвили, который после окончания своего президентского срока в Грузии жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Саакашвили под охраной в тбилисской клинике "Вивамед" с мая.

Недавно в Саакашвили обнаружили отравление тяжелыми металлами.