Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,83 -0,0622 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8385

Ходорковский: держать Саакашвили в заключении просто стыдно

Ходорковский: держать Саакашвили в заключении просто стыдно

Михаил Ходорковский

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Российский оппозиционный политик, бизнесмен Михаил Ходорковский выступил в поддержку заключенного экспрезидента Грузии Михаила Саакашвили, передает УНН.

Цитата

«Не фанат Саакашвили, но сейчас он политзаключенный и я на его стороне. С детства помню свое восприятие жителей Грузии как очень хороших людей, совсем не похожих на Сталина и Берию. Держать Михаила в заключении просто стыдно», – написал Ходорковский в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грузинские писатели призвали не допустить смерти Саакашвили

Напомним

Саакашвили, который после окончания своего президентского срока в Грузии жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Саакашвили под охраной в тбилисской клинике "Вивамед" с мая.

Недавно в Саакашвили обнаружили отравление тяжелыми металлами.

Источник: УНН
Теги: Россия, Грузия, Саакашвили
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.