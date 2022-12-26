Оккупанты назначили нового командующего западным военным округом: в ГУР объяснили причины "замены"

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В оккупационной армии состоялась очередная ротация в высшем командовании. С должности командующего войсками западного военного округа был снят генерал-полковник сергей кузовлев, который успел побыть на этом посту лишь около месяца. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, передает УНН.

Детали

По данным ГУР, вместо кузовлева западный во вс рф возглавил генерал-лейтенант евген никифоров. До этого назначения он занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками восточного во.

Известно, что в настоящее время генерал никифоров находится на командном пункте группировки войск «запад» в богучаре воронежской области, добавили в ГУР.

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"В качестве формальной причины освобождения кузовлева озвучен провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве рф – человека с орбиты шойгу-герасимова меняют на кандидата от группы суровикина-пригожина", - сообщили в разведке.

также следует добавить, что генерал никифоров стал четвёртым командующим западного во изначально полномасштабного вторжения.

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