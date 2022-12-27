Бахмут остается эпицентром борьбы против оккупантов — Череватый

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Бахмутское направление в Донецкой области остается эпицентром борьбы Вооруженных сил Украины против российских оккупантов. За прошедшие сутки там произошло 225 артиллерийских обстрелов и 28 боевых столкновений. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

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“За последние сутки радикальных изменений на Восточном направлении не произошло, но восточный фронт остается главным эпицентром вооруженной борьбы украинского народа против агрессора. Бахмутское, Авдеевское направления, а также некоторые части Луганской области оставались главными горячими точками. Только на Бахмутском направлении произошло 225 обстрелов разными типами и калибрами артиллерии, танками. Произошло 28 боевых столкновений в сутки”, — сообщил он.

По словам Череватого, в результате столкновений погибли 90 оккупантов, еще более 110 — ранены.

Отвечая на вопрос, могут ли российские войска взять оперативную паузу на Бахмутском направлении, полковник ответил, что такая ситуация вероятна ввиду потерь, низкой мотивации захватчиков и тяжелых погодных условий.

Напомним

Аналитики Института изучения войны (ISW) проследили замедление наступления русских войск в районе Бахмута. По их данным, оккупанты сделали меньше общих наступлений в районе Бахмута по сравнению с октябрем.