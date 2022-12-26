Турция обнаружила новое месторождение газа в Черном море - Эрдоган

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что буровое судно Фатих в месторождении Чайджума-1 на глубине 3023 метра обнаружило запасы природного газа в 58 миллиардов кубометров. Об этом пишет УНН со ссылкой на Anadolu Agency.

Цитата

"Наши запасы природного газа в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубометров, достигнув в общей сложности 710 миллиардов кубометров", - отметил президент.

Детали

По словам Эрдогана, ежедневная добыча нефти в Турции на сегодня достигла 80 тысяч баррелей. Он заявил, что Турция стремится увеличить эту цифру до 100 тысяч баррелей в следующем году.

Президент отметил, что конечной целью Анкары является "провозгласить энергетическую независимость, полностью отказавшись от иностранной нефти и природного газа".

Напомним

По данным СМИ, Турция пыталась получить скидку на более чем 25% на цену на импортируемый из России газ. Переговоры по соглашению должны были состояться с российской делегацией в пятницу, 9 декабря.