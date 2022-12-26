Готовит гроб ФСБшная братва: ВСУ провели демилитаризацию россиян на юге Украины

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Военнослужащие уничтожили склады с боеприпасами и штаб оккупантов на юге Украины. Прогремело в двух областях, передает УНН. Об этом информирует спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Детали

Как отмечается, ВСУ отработали в Пологах и Токмаке Запорожской области и в Олешках и Чаплинке в Херсонской области. В своем сообщении Братчук даже сочинил небольшой стишок.

Цитата

"Пылали Пологи, Токмак горел, Олешки, Чаплинка - ордынцам конец! БеКа и штабы отняли раз-два, готовит гроб еФСБшная братва!" — написал спикер ООВА.

Напомним

Украинские защитники поразили склады боеприпасов, а также скопление личного состава оккупационных войск в Луганской и Херсонской областях.

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