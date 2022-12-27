Снежная буря в США: количество погибших возросло до 55

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В США в результате снежной бури и холодов погибли по меньшей мере 55 человек. Ожидается, что число жертв возрастет, поскольку снег продолжает покрывать округ Эри, оставляя дороги во многих районах не проездными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Ожидается, что снег будет выпадать в округе Эри до вторника, 27 декабря. По всей стране резко упала температура воздуха, из-за огромных снежных сугробов люди остаются в своих домах, движение по дороге затруднено. По данным СМИ, шторм унес жизни по меньшей мере 55 человек. Смертные случаи зафиксированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.

Офис судебно-медицинской экспертизы в округе Эри сообщил, что 25 смертей были напрямую связаны с метелью, большинство людей погибли из-за проблем с сердцем, а других нашли мертвыми в своих автомобилях.

Губернаторка Нью-Йорка Кэти Хочул отметила, что провела разговор с президентом США Джо Байденом, который "пообещал быстро одобрить" запрос на федеральное объявление о чрезвычайном положении. Сообщается, что в результате снежной бури около 100 000 американцев в Баффало остались без света. Чтобы устранить последствия чрезвычайной ситуации, были задействованы "тысячи бригад экстренных служб", что, вероятно, было "самой большой мобилизацией бригад коммунальных служб в истории штата", отметила Хочул.

Напомним

В США мощный зимний шторм вызвал сильное похолодание от Большого озера, вблизи Канады, до американо-мексиканской границы и привел к хаосу для путешественников во время Рождества.