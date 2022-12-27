Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,83 -0,0622 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8085

В кремле заявили, что путин не будут поздравлять Байдена с Новым годом

В кремле заявили, что путин не будут поздравлять Байдена с Новым годом

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что владимир путин не будет поздравлять президента США Джо Байдена с Новым годом, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Сейчас мы (россия и США, - ред.) настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, пожалуй, не до поздравлений", - сказал песков, отвечая на вопросы журналистов, планирует ли президент поздравить Байдена с Новым годом.

Детали

Он также не уточнил, касается ли это и руководителей других "недружественных" к россии стран.

Напомним

25 декабря российский диктатор владимир путин заявил, что россия готова вести переговоры со всеми сторонами войны в Украине, но Киев якобы отказывается от этого.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Кремль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.