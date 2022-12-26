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Артиллерия и минометы: оккупанты обстреляли общины Сумской области

Артиллерия и минометы: оккупанты обстреляли общины Сумской области

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Оккупационная российская армия 23 раза обстреляла 3 общины Сумской области. Под вражеским огнем оказались: Средино-Будская, Эсманьская и Белопольская общины.

Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий, пишет УНН.

Детали

▪️ Средино-Будская община: одна вражеская мина разорвалась на пограничные.

▪️ В Эсманьской общине враг вел минометный обстрел, 16 прилетов.

▪️ Белопольская община: противник применил артиллерию, 6 прилетов.

Во всех случаях без жертв и разрушений.

Напомним

Оккупанты под вечер обстреляли Харьков. Информацию подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Источник: УНН
Теги: война, война с Россией, Сумы и Сумская область, обстрелы
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