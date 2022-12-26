Ситуация на передовой: Зеленский рассказал о ситуации в Бахмуте и Кременной

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, нуждаются сейчас в максимуме сил и концентрации. На этом направлении тяжелая ситуация, где оккупанты тратят все ресурсы, чтобы отбросить ВСУ как можно дальше.

Об этом во время вечернего обращения рассказал Владимир Зеленский, передает УНН.

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“Ситуация там тяжелая, болезненная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы — а это значительные ресурсы, — чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение. И я благодарю всех наших ребят, которые стоят на позициях, стоят крепко, и которые все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, а чтобы выбивать оккупантов, „минусовать“ их”, — сказал Президент.

Глава отметил 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду за взятие в плен оккупантов на Донбасе. Он отметил, что этих россиян используют для обмена на украинцев.

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Также Гарант отметил 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на лиманском направлении.

Напомним

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Бахмут Донецкой области посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, а также встретился с украинскими военными и вручил государственные награды.

Американский Институт изучения войны (ISW) в сведении по 21 декабря 2022 написал, что из 1 октября по 20 декабря русские, в непрерывных боях смогли занять на окрестностях Бахмута территорию в 192 кв. км.