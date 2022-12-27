Около 9 миллионов украинцев без света — Зеленский

КИЕВ. 27 декабря. УНН. По состоянию на вечер, 26 декабря, в Украине сохраняется дефицит электроэнергии. Поэтому почти 9 миллионов украинцев остаются без света в своих домах

Об этом сообщил Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

Гарант поблагодарил энергетики, что в эту субботу и воскресенья — в Сочельник и Рождество — удалось дать людям больше энергии. Он отметил, что дефицит в дальнейшем сохраняется, как и отключение электричества.

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“По состоянию на этот вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшается. Спасибо каждому и каждой, кто обеспечил этот результат”, — сказал Зеленский.

Президент провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Власть готовится к следующем году.

“Есть угрозы, которые мы должны устранить. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно’обязательно сделает”, — добавил Глава государства.

Напомним

В Киеве пока ни генерация, ни сети не дают возможность перейти к четким графикам. Идут ремонты, и до их завершения экстренные отключения будут продолжаться. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

В “Черкассыоблэнерго” сообщили, что теперь электричество будет доступно всю ночь, а с утра в регионе действуют “зеленые” графики отключения электроэнергии — четыре часа со светом, два без.

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