Около 9 миллионов украинцев без света — Зеленский
Владимир Зеленский
КИЕВ. 27 декабря. УНН. По состоянию на вечер, 26 декабря, в Украине сохраняется дефицит электроэнергии. Поэтому почти 9 миллионов украинцев остаются без света в своих домах
Об этом сообщил Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении, пишет УНН.
Детали
Гарант поблагодарил энергетики, что в эту субботу и воскресенья — в Сочельник и Рождество — удалось дать людям больше энергии. Он отметил, что дефицит в дальнейшем сохраняется, как и отключение электричества.
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“По состоянию на этот вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшается. Спасибо каждому и каждой, кто обеспечил этот результат”, — сказал Зеленский.
Президент провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Власть готовится к следующем году.
“Есть угрозы, которые мы должны устранить. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно’обязательно сделает”, — добавил Глава государства.
Напомним
В Киеве пока ни генерация, ни сети не дают возможность перейти к четким графикам. Идут ремонты, и до их завершения экстренные отключения будут продолжаться. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.
В “Черкассыоблэнерго” сообщили, что теперь электричество будет доступно всю ночь, а с утра в регионе действуют “зеленые” графики отключения электроэнергии — четыре часа со светом, два без.
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