Кулеба: Украина планирует провести "мирный саммит" в ООН

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украина в ближайшие месяцы, до конца февраля, намерена провести "мирный саммит" в ООН, которым хочет положить конец войне, развязавшей россия. Об этом в интервью Associated Press рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН. По его мнению, страна-агрессорка не захочет участвовать в нем.

Детали

Кулеба сказал, что россия должна предстать перед трибуналом по делам о военных преступлениях, прежде чем его страна начнет прямые переговоры с москвой. Он отметил, что любые мирные переговоры будут продолжаться несколько месяцев и в значительной степени будут зависеть от их сложности.

Министр рассказал, что украинское правительство хотело бы провести “мирный саммит” до конца февраля и предложил ООН, как арену, где можно привлечь всех для урегулирования мира в мире. Посредником в этом деле мог бы выступить Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Цитата

“Он доказал себя как эффективный посредник и эффективный участник переговоров, а главное, как принципиальный и порядочный человек. Поэтому мы будем рады его активному участию”, — сказал Кулеба.

Офис спикера ООН пока не прокомментировал эту информацию.

Другие мировые лидеры также предложили выступить посредником, например лидеры Турции и Саудовской Аравии.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины намерено поднять вопрос о пребывании России в Совбезе ООН. МИД уже представил официальное заявление.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к официальным шагам, чтобы доказать незаконное пребывание России в Совете Безопасности ООН.