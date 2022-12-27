Министр энергетики рассказал, какая ситуация будет со светом в новогоднюю ночь

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В случае отсутствия новых атак по энергосистеме, украинцы могут рассчитывать встретить Новый год со светом, но возможны и новые российские удары в новогоднюю ночь.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального марафона "Единые новости", пишет УНН.

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“Есть такое ощущение, что они (оккупанты — ред.) не отказались от того, чтобы дальше обстреливать нашу энергосистему. Они же привязываются к датам, я думаю, что Новый год — это одна из таких дат, в которую они постараются максимально нанести вред энергосистеме. Трудно что-то планировать, учитывая, что мы не понимаем объем возможного предстоящего обстрела” — сказал Галущенко.

По его словам, после российских атак ситуация в энергетике остается сложной, но энергетики круглосуточно работают.

Напомним

В вечернем обращении к народу 26 декабря, Владимир Зеленский сообщил, что почти 9 млн. украинцев остаются без электроснабжения.

В Киеве пока ни генерация, ни сети не дают возможности перейти к четким графикам. Идут ремонты, и до их завершения экстренные отключения будут продолжаться. Об этом проинформировал гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

В “Черкассыоблэнерго” сообщили, что теперь электричество будет доступно всю ночь, а с утра в регионе действуют “зеленые” графики отключения электроэнергии — четыре часа со светом, два без.

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