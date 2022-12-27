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Новости: Криминал и ЧП
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Экс-глава СБУ назначен главой оккупационной спецслужбы Херсонской области

Экс-глава СБУ назначен главой оккупационной спецслужбы Херсонской области

Александр Якименко

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Александр Якименко, который возглавлял Службу безопасности Украины в часы правления Виктора Януковича, теперь является главой оккупационной службы безопасности в Херсонской области.

Об этом пишет херсонское издание "Мост" со ссылкой на данные из российского Единого государственного реестра юридических лиц, передает УНН.

Детали

Издания еще в июне сообщало, что бывший глава СБУ сотрудничает с оккупантами.

В 2011-2012 годах Якименко возглавлял управление СБУ в Донецкой области, затем стал первым заместителем главы СБУ и главой Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 9 января 2013 года его назначили главой СБУ.

                          

Во время Революции Достоинства он бежал в россию.

Добавим

Сообщено о подозрении правоохранителю из Лимана (Донецкая область), который заставлял задержанных собирать тела погибших.

Источник: УНН
Теги: Россия, война
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